За год население Канады увеличилось более чем на 400 тысяч человек, в основном за счет мигрантов.

Население Канады стремительно растет

В Канаде зафиксировали рекордный прирост населения: за год оно увеличилось более чем на 400 тысяч человек. Это наибольший рост с 1988 года, подсчитали в службе статистики Канады, сообщает Укринформ.

Как сообщается, по предварительным подсчетам, население Канады по состоянию на 1 июля 2016 года составило 36 млн 286,425 человек, что на 437,815 тыс. человек или на 1,2% больше, чем за год до этого. В службе статистики отметили, что рост населения произошел в основном за счет иммигрантов, в том числе беженцев из Сирии. За год в страну прибыли 320,932, тыс. мигрантов. Такого количества иммигрантов за год в Канаде не было более 100 лет – с 1910 года, когда активно заселялись центральные провинции страны.

Как сообщалось, в Канаде намерены еще более увеличить число иммигрантов в связи с нехваткой рабочей силы, которая частично объясняется старением населения. Меры для увеличения числа иммигрантов войдут в общий трехлетний план по привлечению инноваций и стимулирования роста экономики, который канадское правительство планирует презентовать этой осенью.