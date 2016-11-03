В Канаде ввели ежегодный праздник украинцев

Закон был проголосован единогласно представителями всех партий в трех чтениях за один день.

Закон зарегистрировала депутат с украинскими корнями Джессика Литтлвуд Андрей Шевченко / Facebook

Парламент провинции Альберта проголосовал за Ukrainian Canadian Heritage Day Act. Документ провозглашает украинский год в провинции и вводит ежегодный официальный праздник украинцев - 7 сентября.

"Украинцы сделали колоссальный вклад в провинцию Альберта - сначала в сельском хозяйстве, в лесоводстве, на железных дорогах и в шахтах, а впоследствии - в правительстве, гражданском обществе, промышленности, экономическом развитии и благосостоянии", - говорится в документе, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebok.

Закон зарегистрировала депутат с украинскими корнями Джессика Литтлвуд, которая представляет Вегривиль - городок с известным памятником писанке.

Закон был проголосован единогласно представителями всех партий и в трех чтениях за один день - в пятый раз за всю историю Альберты специально отошли от стандартной процедуры.

Шевченко также добавил, что это уже третья провинция Канады (после Саскатчевана и Манитобы), которая в 2016 провозгласила украинский год.

Ранее сообщалось, что на ратификацию в парламент Канады внесено соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Напомним, 11 июля во время визита Джастина Трюдо в украинскую столицу Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. 10 июля посол Украины в Канаде Андрей Шевченко также сообщил, что Киев и Оттава в 2016 году намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве.