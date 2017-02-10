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В Канаде разбился самолет

10 февраля в 18:37

Судьба трех человек, находившихся на борту, неизвестна.

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На месте крушения самолета в Манитобе работают следователи
В канадской провинции Манитоба, в 45 километрах юго-западней Виннипега, разбился самолет, сообщает Совет Канады по безопасности на транспорте (TSB).

Инцидент произошел  в районе города Бранкилд. Как сообщает The Huffington Post, на месте происшествия работают следователи. Информация о размерах самолета и пострадавших пока не уточняется.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось три человека.

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Напомним, утром 16 января грузовой Boeing 747 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота.

В конце ноября в Колумбии разбился самолет, в котором летели спортсмены и работники бразильского футбольного клуба, погибли более 70 человек. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет Канада крушение транспорт
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