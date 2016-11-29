Топ Новости
<
>

В Канаде разбился истребитель CF-18

29 ноября в 01:54

Пилот погиб, причины инцидента устанавливаются 

CF-18 истребитель
Канадский истребитель потерпел крушение

В центре Канады возле района Колд Лэйк потерпел крушение истребитель ВВС Канады CF-18. 

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на командира ВВС Канады Майкла Гуда, в результате крушения погиб пилот самолета. Его имя не сообщат до тех пор, пока о случившемся не уведомят его родственников. 

В районе Колд Лэйк на границе между провинциями Альберта и Саскачеване находится крупнейшая база канадских ВВС. В данный момент на месте аварии находятся четыре экипажа аварийно-спасательных служб. 

Причины инцидента устанавливаются. 

Читайте также: Канада отправит 455 военнослужащих в Латвию

Авария истребителя стала предметом обсуждения в сенате Канады. От министра обороны Канады Харджита Сингха Саджана потребовали сообщить подробности инцидента в ближайшее время.

По материалам: ctvnews.ca
Читайте также
Тэги Канада ВВС авария истребитель причина пилот крушение Сенат телеканалы обсуждение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.66
EUR 27.17
Последние новости