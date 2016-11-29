В Канаде разбился истребитель CF-18

Пилот погиб, причины инцидента устанавливаются

Канадский истребитель потерпел крушение

В центре Канады возле района Колд Лэйк потерпел крушение истребитель ВВС Канады CF-18.

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на командира ВВС Канады Майкла Гуда, в результате крушения погиб пилот самолета. Его имя не сообщат до тех пор, пока о случившемся не уведомят его родственников.

В районе Колд Лэйк на границе между провинциями Альберта и Саскачеване находится крупнейшая база канадских ВВС. В данный момент на месте аварии находятся четыре экипажа аварийно-спасательных служб.

Причины инцидента устанавливаются.

Авария истребителя стала предметом обсуждения в сенате Канады. От министра обороны Канады Харджита Сингха Саджана потребовали сообщить подробности инцидента в ближайшее время.