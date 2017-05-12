В Канаде назначили нового начальника разведки

Новый шеф главной спецслужбы Канады вступит в полномочия во второй половине июня.

В Канаде - новый шеф разведки ИноСМИ.ru

Новым директором главной спецслужбы Канады – службы безопасности и разведки (КСБР) назначен Дэвид Виньо.

"Дэвид Виньо, заместитель секретаря Комитета по безопасности и разведки Бюро тайного совета (Канады - ред) назначен директором КСБР. Он вступит в должность 19 июня 2017 года", - сказано в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое распространила его пресс-служба.

С 27 мая до 18 июня временно исполняющим обязанности директора ведомства будет заместитель главы КСБР Джеффри Яворски.

По еще действующий директор КСБР Мишель Куломб заявил еще в марте, что покинет свой пост в мае. Он объяснил это "переходом на следующий жизненный этап, чтобы больше проводить времени со своей семьей".

Про Куломба известно, что он кадровый разведчик, который проработал в КСБР с 1986 года. В 2013 году он возглавил Канадскую службу безопасности и разведки, став ее восьмым руководителем. Главное разведывательное ведомство Канады было создано в 1984 году.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.