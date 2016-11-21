В Кабуле в результате взрыва погибли 27 человек

Жертвами теракта стали в основном прихожане шиитской мечети, расположенной в западной части афганской столицы.

Террорист совершил самоподрыв в толпе прихожан во время религиозной службы в Кабуле sputnik.by

В столице Афганистана Кабуле прозошел взрыв , в результате которого погибли 27 человек и более 35 пострадали, сообщил начальник управления уголовного розыска полиции Кабула Фаридун Обейди.

Жертвами теракта стали в основном прихожане шиитской мечети Бакир-ул Улум, расположенной на проспекте Файз Мухаммад Котеб в западной части афганской столицы, сказал он. Террорист совершил самоподрыв в толпе прихожан во время религиозной службы.

Афганские СМИ утром в понедельник, 21 ноября, сообщили, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в мечеть в районе Дар-уль-Аман в центре афганской столицы. Афганский телеканал 1 TV со ссылкой на очевидцев сообщил, что жертвами теракта стали десятки прихожан.

Атаке подвергся автомобиль, к которому было прикреплено магнитное взрывное устройство. Инцидент произошел на территории уезда Баграми, в пригороде афганской столицы. До сих пор не известно, кому принадлежал автомобиль и кто стоит за этим взрывом.