В Израиле завершилась международная операция по борьбе с маштабными пожарами

Пожары прекратились, спасательные службы переходят на обычный режим работы.

Пожары в Израиле уже потушили Соцсети

В Израиле объявили о прекращении пожаров, которые бушевали в стране целую неделю . Таким образом завершилась крупная международная операция, в котрой участвовали спасатели из более чем 10 стран, в том числе и из Украины.

Со вторника, 20 ноября, израильские пожарные переходят на обычный режим работы, сообщает РИА Новости.

"В связи с прекращением пожаров и изменением погодных условий принято решение завершить операцию", — сообщила полиция, в ведении которой находится противопожарная служба.

Также на вторник запланирована благодарственная церемония в честь пожарных, прибывших на помощь израильтянам из других стран. Поблагодарить их приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой.

С 18 ноября, когда начались первые пожары, по 26 ноября, когда были ликвидированы последние из них, произошли 1 тысяча 773 возгорания, в том числе 39 крупных. Больше всего пожаров пришлось на Хайфу, где были эвакуированы десятки тысяч жителей.