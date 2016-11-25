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В Израиле задержали уже 12 подозреваемых в причастности к масштабным поджогам

25 ноября в 12:02

Израильские правоохранители ищут виновников массовых пожаров, охвативших Хайфу. 

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Полиция Израиля задержала предполагаемых виновников массовых пожаров
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К настоящему моменту израильская полиция задержала 12 лиц, подозреваемых в причастности к организации поджогов, вызвавших массовые пожары в населенных пунктах и лесных массивах Израиля.

Как сообщает издание The Times of Israel, ссылаясь на данные полиции, двенадцатым подозреваемым стал 24-летний мужчина, который был арестован в пятницу по подозрению в подстрекательстве к осуществлению поджогов.

Отмечается, что один из задержанных, по версии правоохранителей, постил призывы к осуществлению поджогов в Facebook. Еще один задержанный может быть непосредственно причастен к поджогу  в населенном пункте Бейт-Мейр в районе Иерусалима, где огонь уничтожил по меньшей мере 10 домов.

Среди задержанных есть также шесть жителей севера страны, которых изральские правоохранители считают ответственными за возникновение опустошительных пожаров в городе Хайфа в четверг.

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Напомним, Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,

Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги поджог пожар Израиль
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