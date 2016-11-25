В Израиле задержали подозреваемых в поджогах леса

В пригороде Иерусалима полиция нашла фитили, подготовленные поджигателями.

Беньямин Нетаньяху назвал поджигателей террористами Соцсети

Полицияв четверг, 24 ноября, задержала четверых палестинцев по подозрению в поджогах леса, они предстанут перед судом, передает BBC

Начальник полиции Рони Альшейх предположил, что подозреваемые совершили поджоги по политическим причинам, а не потому что они пироманы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны, сообщает Haaretz.

"Каждый пожар, произошедший в результате поджога или подстрекательства к поджогам – это террор и будет рассматриваться властями именно так", – заявил глава правительства.

Также сообщается, что в пригороде Иерусалима полиция нашла фитили, подготовленные поджигателями.

Израильской Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Для тушения пожаров Украина, Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.