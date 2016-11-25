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В Израиле задержали подозреваемых в поджогах леса

25 ноября в 00:44

В пригороде Иерусалима полиция нашла фитили, подготовленные поджигателями.

Хайфа
Беньямин Нетаньяху назвал поджигателей террористами
Соцсети
Полиция Израиля в четверг, 24 ноября, задержала четверых палестинцев по подозрению в поджогах леса, они предстанут перед судом, передает BBC.

Начальник полиции Рони Альшейх предположил, что подозреваемые совершили поджоги по политическим причинам, а не потому что они пироманы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны, сообщает Haaretz.

"Каждый пожар, произошедший в результате поджога или подстрекательства к поджогам – это террор и будет рассматриваться властями именно так", – заявил глава правительства.

Также сообщается, что в пригороде Иерусалима полиция нашла фитили, подготовленные поджигателями.

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Израильской Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Для тушения пожаров Украина, Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пожарной авиации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Израиль Хайфа пожар поджог
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