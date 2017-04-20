В Израиле говорят про несколько тон химического оружия у сил Асада

Такие цифры военное ведомство Израиля предоставило в результате последней оценки.

Израильские военные предупреждают о наличии нескольких тон химического оружия у сирийской армии http://ieshua.org/

Один из высокопоставленных военных чиновников Израиля отметил, что у военных армииосталось еще несколько тон химического оружия. Позже, ссылаясь на свои источники, некоторые израильские СМИ уточнили цифру до трех тонн, пишет Reuters

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".