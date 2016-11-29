В Италию прибыло рекордное число африканских беженцев

В центрах размещения беженцев по всей Италии сейчас находятся более 176 тысяч человек.

В Италии установлен рекорд по беженцам @MOAS/ Darrin Zammit Lupi

В этом году количество беженцев , прибывших в Италию из Северной Африки, достигло рекордного уровня – 171 тыс.человек. Таким образом, побит рекорд 2014 года,когда Италию прибыли 170,1 тыс. беженцев, отмечают в министерстве внутренних дел страны.

В числе прибывших больше всего именно африканцев - около 36 тысяч из Нигерии, около 20 тысяч из Эритреи и около 12 тысяч - из Гвинеи. Многие намерены ехать на север, среди самых популярных направлений - Германия и Швеция, сообщает Русская служба ВВС. В центрах размещения беженцев по всей Италии сейчас находятся более 176 тысяч человек.

По данным ООН, около 4690 мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь переправиться в Италию через Средиземное море.

Как сообщалось, в целом в Европу морским путем по состоянию на начало ноября 2016 года (с начала года) прибыло 335 тыс. мигрантов и беженцев, тогда как за весь 2015 г. по морю прибыло 728,926 тыс. человек.