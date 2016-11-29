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В Италию прибыло рекордное число африканских беженцев

29 ноября в 07:16

В центрах размещения беженцев по всей Италии сейчас находятся более 176 тысяч человек. 

африканские беженцы
В Италии установлен рекорд по беженцам
@MOAS/ Darrin Zammit Lupi
В этом году количество беженцев, прибывших в Италию из Северной Африки, достигло рекордного уровня – 171 тыс.человек. Таким образом, побит рекорд 2014 года,когда Италию прибыли 170,1 тыс. беженцев, отмечают в министерстве внутренних дел страны.

В числе прибывших больше всего именно африканцев - около 36 тысяч из Нигерии, около 20 тысяч из Эритреи и около 12 тысяч - из Гвинеи. Многие намерены ехать на север, среди самых популярных направлений - Германия и Швеция, сообщает Русская служба ВВС. В центрах размещения беженцев по всей Италии сейчас находятся более 176 тысяч человек.

По данным ООН, около 4690 мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь переправиться в Италию через Средиземное море.

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Как сообщалось, в целом в Европу морским путем по состоянию на начало ноября 2016 года (с начала года) прибыло 335 тыс. мигрантов и беженцев, тогда как за весь 2015 г. по морю прибыло 728,926 тыс. человек. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Италия беженцы Африка рекорд ООН
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