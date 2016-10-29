В Италии зафиксировали рекордное количество беженцев

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Беженцы прибывают в основном из Африки.

В Италии беженцев все больше и больше Croce Rossa Italiana

В Италию в октябре прибыло рекордное количество мигрантов , превысив 27 тысяч человек, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство AFP. Даже в летние месяцы, учитывая, что мигранты добираются до Италии морем, количество прибывших лишь один раз превысило 25 тысяч человек в месяц.

Общее число мигрантов, прибывших в этом году в Италию, достигло 159 тыс. человек, что превышает общий показатель 2015 года, когда в страну приехало 153 тыс. человек.

В 2014 году в стране было 170 тысяч беженцев. Большинство мигрантов прибыли из Западной Африки и Сомалийского полуострова.

Как сообщил ранее пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер, в этом году в Средиземном море утонули 3 740 беженцев, которые пытались нелегально добраться до европейских берегов. Добрались до берегов Европы в этом году 328 тысяч нелегалов, в то время как в 2015 году их было почти миллион.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу.