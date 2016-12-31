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В Италии умер изобретатель "киндер-сюрприза"

31 декабря в 04:04

83-летний кондитер умер от сердечного приступа.

киндер
Умер автор "киндер-сюрприза"
tjournal.ru
В Италии умер Уильям Сэлис – бизнесмен и кондитер, который придумал знаменитый "киндер-сюрприз", шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

Сэлис умер в городе Павиа, в возрасте 83 лет, от сердечного приступа, сообщает издание "Meduza".

Он придумал "шоколадные яйца" как вариацию на тему традиционных пасхальных шоколадных яиц, а продавать "киндер-сюрприз" начали в 1974 году.

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2016 год стал годом потерь для мировой культуры, спорта, политики и общественной жизни. В уходящем году мир покинули многие выдающиеся люди, имена которых стали синонимами ремесла, которым они занимались. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Кого у нас забрал 2016 год". 

По материалам: Meduza
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