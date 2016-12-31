В Италии умер изобретатель "киндер-сюрприза"

83-летний кондитер умер от сердечного приступа.
Сэлис умер в городе Павиа, в возрасте 83 лет, от сердечного приступа, сообщает издание "Meduza".
Он придумал "шоколадные яйца" как вариацию на тему традиционных пасхальных шоколадных яиц, а продавать "киндер-сюрприз" начали в 1974 году.
2016 год стал годом потерь для мировой культуры, спорта, политики и общественной жизни. В уходящем году мир покинули многие выдающиеся люди, имена которых стали синонимами ремесла, которым они занимались. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Кого у нас забрал 2016 год".Meduza