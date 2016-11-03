В Италии произошло новое землетрясение

Ночные подземные толчки ощущались в Риме.

В Италии - снова землетрясение repubblica.it

Новое землетрясение зафискировано центре Италии в ночь на четверг, 3 ноября, толчки ощущались и в Риме.По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии магнитуда этого землетрясения составила 4,8, его эпицентр находился в провинции Мачерата, сообщает РИА Новости. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

А Геологическая служба США (USGS) сообщает о землетрясении магнитудой 5,0.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано также 26 октября. Его почувствовали даже в северных областях Италии и на юге Германии. В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.

В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.