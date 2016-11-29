В Италии появился бассейн для экстремалов

Бассейн стоит на высоких сваях, а дно сделано из стекла.

В Южном Тироле (Италия) на территории лакшери-отеля Hubertus появился необычный бассейн. Он расположен на деревянных колоннах на высоте 25 метров. Передняя стенка бассейна прозрачная с видом на Доломитовые Альпы. Также на дне есть стеклянное окно, благодаря этому кажется, будто пловец парит в воздухе.

В 2015 году в Национальном парке Китая появился стеклянный мост на высоте 180 метров. Аттракцион пользовался большой популярностью у туристов. в 2016 году в этом же парке появился новый мост на высоте 300 метров над землей.