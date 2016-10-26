В Италии осудили 9 моряков из Украины за контрабанду наркотиков

Их судно перевозило гашиш.

Судно, на которую работали украинские моряки, перевозившего 13 тонн гашиша. ideazionenews.it

Суд в итальянском городе Палермо вынес приговор украинским морякам с панамского судна Munzur. Их приговорили к условному заключению и выплате штрафа.

Об этом на странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины. В ведомстве уточнили, что сейчас украинцев готовят к депортации.

"Консульскими должностными лицами Посольства Украины в Италии совместно с представителями украинской общины оказано содействие во временном размещении освобожденных из-под стражи моряков и дальнейшем отправлении их на Родину", - говорится в сообщении МИД.

9 украинских моряков попали под арест в Италии в результате спецоперации, которую провели итальянские правоохранители совместно с коллегами из Испании, Греции и Турции. На их судне Munzur, которое шло под панамским флагом, было найдено 500 пакетов с 13 тоннами гашиша.

Напомним, что в Испании по подозрению в снабжении террористов арестовали 11 украинских моряков. Сейчас они находятся под следствием.