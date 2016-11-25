В Италии началась общенациональная забастовка транспортников

В Риме в связи с протестами в пятницу не будет работать общественный транспорт, закроются суды и прокуратура.

В Риме в пятницу остановится общественный транспорт votpusk.ru

Италии в пятницу, 25 ноября, несколько отраслевых профсоюзов объявили общенациональную забастовку. Ожидается, что крупнейший протест проведут работники транспорта, а также органов юстиции. Профсоюзы заявляют о нарушении трудовых прав.

Так, забастовку уже начали железнодорожники, обслуживающие региональные поезда. Они приостановили работу сначала суток, но обещают, что будут обслуживать пассажиров в час-пик, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera. На время проведения забастовки в обычном режиме будут отправляться только скоростные поезда, поезда на длинные расстояния и аэроэкспресс от римского вокзала Termini до аэропорта Фьюмичино.

Бастовать будут не только железнодорожники, но и работники сферы городского общественного транспорта. Так утра пятницы до утра субботы (кроме часов с пиковыми нагрузками) в Риме не будут работать трамваи, метро, троллейбусы, автобусы и пригородные поезда по некоторым направлениям.

К забастовке в пятницу присоединятся и работники юстиции, отвечающие за организацию работы судов, из-за чего прокуратуры и суды Италии будут закрыты.

Как сообщалось, в Германии бастуют пилоты авиакомпании Lufthansa, в связи с чем отменены сотни авиарейсов.