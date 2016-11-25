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В Италии началась общенациональная забастовка транспортников

25 ноября в 03:37

В Риме в связи с протестами в пятницу не будет работать общественный транспорт, закроются суды и прокуратура.

Рим транспорт
В Риме в пятницу остановится общественный транспорт
votpusk.ru
В Италии в пятницу, 25 ноября, несколько отраслевых профсоюзов объявили общенациональную забастовку. Ожидается, что крупнейший протест проведут работники транспорта, а также органов юстиции. Профсоюзы заявляют о нарушении трудовых прав. 

Так, забастовку уже начали железнодорожники, обслуживающие региональные поезда. Они приостановили работу сначала суток, но обещают, что будут обслуживать пассажиров в час-пик, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera. На время проведения забастовки в обычном режиме будут отправляться только скоростные поезда, поезда на длинные расстояния и аэроэкспресс от римского вокзала Termini до аэропорта Фьюмичино.

Бастовать будут не только железнодорожники, но и работники сферы городского общественного транспорта.  Так утра пятницы до утра субботы (кроме часов с пиковыми нагрузками) в Риме не будут работать трамваи, метро, троллейбусы, автобусы и пригородные поезда по некоторым направлениям.

К забастовке в пятницу присоединятся и работники юстиции, отвечающие за организацию работы судов, из-за чего прокуратуры и суды Италии будут закрыты. 

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Как сообщалось, в Германии бастуют пилоты авиакомпании Lufthansa, в связи с чем отменены сотни авиарейсов. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги забастовка транспорт Италия суд Рим юстиция протест
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