В Италии автомобильный мост рухнул на шоссе, множество пострадавших

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Обрушение мог спровоцировать грузовик весом более 100 тонн.

Мост рухнул прямо на автостраду РИА Новости Украина

Италии автомобильный мост рухнул на шоссе. Несчастный случай произошел вечером в пятницу, 28 октября, в районе города Брианца на шоссе между городами Милан и Лекко, сообщает Страна.ua со ссылкой на итальянский телеканал RAI News24.

Мост рухнул прямо на легковой автомобиль, который в это время проезжал под ним. Всего же в результате трагедии как минимум один человек погиб, ранены еще 10.

По предварительной версии мост мог не выдержать нагрузок, когда по нему проезжала фура с грузом в 108 тонн. Министр транспорта Италии создал правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

Ранее в Италии в нескольких районах произошли землетрясения, которые повлекли за собой разрушения домов.