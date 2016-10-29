В Италии автомобильный мост рухнул на шоссе, множество пострадавших

Обрушение мог спровоцировать грузовик весом более 100 тонн.
Мост рухнул прямо на легковой автомобиль, который в это время проезжал под ним. Всего же в результате трагедии как минимум один человек погиб, ранены еще 10.
По предварительной версии мост мог не выдержать нагрузок, когда по нему проезжала фура с грузом в 108 тонн. Министр транспорта Италии создал правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.
Ранее в Италии в нескольких районах произошли землетрясения, которые повлекли за собой разрушения домов.Страна