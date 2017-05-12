В Испании решили перезахоронить тело диктатора Франко

Эксгумацию и перезахоронение диктатора поддержали, в основном, оппозиционеры.

Диктатор похоронен в "Долине павших" Википедия

Испании решили эксгумировать и перезахоронить тело диктатора Франциско Франко, который погребен в мавзолее в "Долине павших". Одна из причин в том, что мавзолей финансируется за счет испанского государства.

Как пишет Reuters, проголосовали за перезахоронение в основном оппозиционные партии, представленные в испанском парламенте, а против были в том числе и члены правящей консервативной Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя.

Народная партия уже давно выступает против попыток эксгумации тела Франко, поскольку это может болезненно отразиться на воспоминаниях в обществе.

Франко похоронен в Долине Павших (исп. Valle de los Caídos) - монументальном комплексе за 58 км от Мадрида. Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря на одной вертикальной линии с крестом располагаются могилы Франко и организатора "Фаланги" де Ривера. По бокам от главного алтаря расположены входы в две часовни, в которых покоятся останки 33 872 жертв Гражданской войны 1936-1939 гг. с обеих сторон. Официальное открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года.

Франко пришел к власти в результате военного переворот в Испании в 1936 году и последовавшей за ним гражданской войный и правил страной до своей смерти в 1975 году.