В Испании по подозрению в снабжении террористов арестовали 11 украинских моряков

За участие в наркоторговле украинских моряков могут приговорить к 10 годам заключения.

Украинских моряков подозревают в перевозке наркотиков для террористов

арестовали 11 украинцев, экипаж грузового судна Marti N (флаг Панамы). Моряков подозревают в причастности к преступной сети, которая занимается поставки оружия и наркотиков террористам в Ливии и Ираке, сообщает DW.

Моряки находятся под следствием в испанской тюрьме, сообщил 11 октября на пресс-конференции в Мадриде представитель Гражданской гвардии (жандармерии) Испании Хавьер Рохеро.

Он отметил, что сами моряки не являются джихаддистами, а лишь "были наняты преступной сетью для транспортировки около 20-ти тонн марокканского гашиша ливийским террористам". Этот наркотик должен был в дальнейшем реализовываться в европейских странах, а вырученные деньги использоваться на нужды террористов, сообщил офицер Рохеро.

По его словам, морякам угрожает 10 лет тюремного заключения, однако этот срок может быть увеличен, если суд учтет еще и сотрудничество с террористами. Хотя в жандармерии и не исключают, что моряки могли не знать, кому предназначен контрабандный груз.

Арест украинцев – это часть крупной международной полицейской операции, которую проводят спецслужбы Испании, Франции, Италии и Греции. Операция, которая идет с 2015 года, направлена на ликвидацию каналов снабжения и финансирования террористов. В ходе операции уже перехвачены пять судов с гашишем и два – с оружием. Конфисковано 100 тонн наркотиков, более 11 тыс. единиц стрелкового оружия, 10 тонн взрывчатки. По данным следствия, руководят преступной сетью граждане Сирии. Они обосновались в Турции, где и фрахтуют суда для перевозки грузов террористам.

Напомним, в июле испанская полиция провела операцию, задержав в Барселоне 11 человек, которых подозревают в отмывании денег. Среди задержанных оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степан Черновецкий. При этом полиция считает его "мозгом" преступной группировки.