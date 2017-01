В Иране прошла антироссийская акция у посольства РФ

В столице Ирана перед зданием российского посольства в Тегеране прошла акция протеста против политики России в регионе.

На акции, в котором приняли участие несколько десятков иранцев, скандируют антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России – гнездо шпионов!".

Акция прошла сразу после похорон экс-президента Хашеми Рафсанджани, передает агентство Anadolu.

Poetry: Protesters at #Rafsanjani funeral in Tehran today, denouncing Russian embassy as "nest of spies." #Iran @Fakhravar #Russia pic.twitter.com/t6pCpAfj6n