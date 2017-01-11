В Иране прошла антироссийская акция у посольства РФ

Протестующие скандировали "Долой Россию!" и "Посольство России – гнездо шпионов!".
В столице Ирана перед зданием российского посольства в Тегеране прошла акция протеста против политики России в регионе.
На акции, в котором приняли участие несколько десятков иранцев, скандируют антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России – гнездо шпионов!".
Акция прошла сразу после похорон экс-президента Хашеми Рафсанджани, передает агентство Anadolu.
Poetry: Protesters at #Rafsanjani funeral in Tehran today, denouncing Russian embassy as "nest of spies." #Iran @Fakhravar #Russia pic.twitter.com/t6pCpAfj6n— J Michael Waller (@JMichaelWaller) 11 січня 2017 р.
Ранее сообщалось, что в результате инфаркта умер президент Ирана в 1989-1997 годах Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы.Агентство Анадолу