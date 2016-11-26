В Иране отменили смертную казнь одного из богатейших людей страны

Миллиардер Занджани был приговорен к повешению за разворовывание государственных средств.
Решение при это не окончательно, и, вероятно, может быть измненено, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что иранский бизнесмен Занджани, состояние которого оценивается в 13,5 млрд долларов, приговорен к смертной казни по делу о коррупции. Миллиардер, отрицающий свою вину, признан виновным в хищении $ 2,7 млрд у госкорпорации National Iranian Oil Co. в ходе сделок, проведенных в обход международных санкций на экспорт иранской нефти.
Бизнесмена арестовали еще 2013 году.
В США и Евросоюзе Занджани был внесен в черный список за то, что помогал иранским властям обходить нефтяные санкции, введенные против Тегерана международным сообществом. Для этого он, как сам признал позже, использовал сеть компаний в ОАЭ, Турции и Малайзии.РИА Новости