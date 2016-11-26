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В Иране отменили смертную казнь одного из богатейших людей страны

26 ноября в 22:35

Миллиардер Занджани был приговорен к повешению за разворовывание государственных средств.

Бабак Занджани
Миллиардеру Занджани отменили смертный приговор
В Иране отменили смертный приговор одному из богатейших людей Бабаку Занджани. Приговор отменил верховный суд Ирана.

Решение при это не окончательно, и, вероятно, может быть измненено, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иранский бизнесмен Занджани, состояние которого оценивается в 13,5 млрд долларов, приговорен к смертной казни по делу о коррупции. Миллиардер,  отрицающий свою вину, признан виновным в хищении $ 2,7 млрд у госкорпорации National Iranian Oil Co. в ходе сделок, проведенных в обход международных санкций на экспорт иранской нефти.

Бизнесмена арестовали еще  2013 году.

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В США и Евросоюзе Занджани был внесен в черный список за то, что помогал иранским властям обходить нефтяные санкции, введенные против Тегерана международным сообществом. Для этого он, как сам признал позже, использовал сеть компаний в ОАЭ, Турции и Малайзии. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги Иран приговор смерть нефть санкции
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