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В Ираке заявили о возможном альянсе боевиков ИГ и "Аль-Каиды"

17 апреля в 22:57

Инициаторами альянса выступили боевики "Исламского государства".

Ирак флаг
«Исламское государство» и «Аль-Каида» могут объединиться
Jayel Aheram/Flickr
Террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" ведут переговоры о возможном альянсе. Об этом заявил вице-президент Ирака Айад Аллави, передает Reuters.

По словам Аллави, инициативу альянса выразили боевики ИГ, поскольку иракские войска теснят террористов в Мосуле.

Он отметил, что эту информацию он получил от иракских и региональных источников.

"Обсуждение уже началось... Между посланниками, представляющими Багдади и представляющими Завахири, ведутся дискуссии и диалог", - сообщил он, говоря о главаре ИГ Абу Бакра аль Багдади и главаре "Аль-Каиды" Аймана аль Завахири.

Как рассказал Аллави, пока неясно, как именно две группировки будут работать вместе.

Напомним, что террористическая организация ИГ откололось от "Аль-Каиды" в 2014 году.

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Сообщалось, что правительственные контртеррористические силы Ирака отбили у боевиков террористической организации "Исламское государство" 90% территории западной части Мосула.

18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

 

По материалам: Reuters
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Тэги Ирак боевики Аль-Каида терроризм ислам
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