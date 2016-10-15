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В Ираке в результате терактов погибли 55 человек

15 октября в 17:17

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты, в результате которых погибло более полусотни человек.

Ірак
Теракты совпали с подготовкой наступления на город Мосул, котый под контролем ИГИЛ
Ірак

В Ираке в результате серии террористических нападений на семью парламентария-суннита, собрание шиитов и полицейский контрольный пункт, погибли по меньшей мере 55 человек.
Эскалация терактов совпала с подготовкой иракских вооруженных сил начать наступление на североиракский город Мосул, который находится под контролем "Исламского государства", сообщает Reuters.

В результате подрыва террориста-смертника, который привел в действие взрывной жилет на церемонии шиитов в Багдаде, погибли 41 человек и ранены 33.
К югу от города Тикрит на полицейском КПП в результате двух взрывов погибли восемь полицейских и еще 11 ранены.

В другом нападении был убит начальник суннитской полиции, его жена и трое детей, сообщили источники в полиции.

ИГИЛ уже взяло на себя ответственность за нападения.

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Напомним, в результате двух взрывов в Багдаде в понедельник, 3 октября, по меньшей мере 11 человек погибли и более 40 получили ранения.

27 сентября, минимум 17 человек погибли в результате двух взрывов в восточной и юго-западной части Багдада.

По материалам: Reuters
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Тэги теракт Ирак город ИГИЛ
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