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В Ираке в результате теракта погибло 40 человек

18 ноября в 01:15

Террорист взорвал автомобиль во время свадьбы. 

жертвы теракта
В Ираке на свадьбе погибло 40 человек

40 человек погибли, более 60 получили ранения в результате теракта в Ираке на свадьбе в городе Америят Эль-Фаллуджа, которых находится недалеко от столицы Ирака

Смертник сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль. Полиция предполагает, что террористы были из "ИГИЛ" и намеревались убить бойцов проправительственных суннитских племен, которые воевали против ИГИЛ более двух лет и в июне вытеснили террористов с Эль-Фаллуджи, передает Al Jazeera.

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Три дня назад произошел двойной взрыв в иракском городе Фаллуджа, ответственность за него взяло на себя "ИГИЛ". 

По материалам: Al Jazeera
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