В Ираке в результате теракта погибло 40 человек

Террорист взорвал автомобиль во время свадьбы.

В Ираке на свадьбе погибло 40 человек

40 человек погибли, более 60 получили ранения в результате теракта в Ираке на свадьбе в городе Америят Эль-Фаллуджа, которых находится недалеко от столицы Ирака.

Смертник сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль. Полиция предполагает, что террористы были из "ИГИЛ" и намеревались убить бойцов проправительственных суннитских племен, которые воевали против ИГИЛ более двух лет и в июне вытеснили террористов с Эль-Фаллуджи, передает Al Jazeera.

Три дня назад произошел двойной взрыв в иракском городе Фаллуджа, ответственность за него взяло на себя "ИГИЛ".