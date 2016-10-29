В Ираке шиитские отряды начали наступление в сторону Мосула

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Участие шиитских повстанцев в наступлении может вызвать беспокойство в Турции.

Поддержку наступлению авиаударами осуществляют истребители иранских и иракских ВВС chto-proishodit.ru

Поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды сообщили о начале наступления на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

"Наступление началось вместе с другими повстанцами 29 октября в направлении города Таль-Афар", - заявил представитель группы "Бригады Хезболлы" Джафар аль-Хусейни, сообщает Reuters.

По его словам, поддержку авиаударами осуществляют также истребители иранских и иракских ВВС.

До захвата ИГИЛ Таль-Афары в 2014 году, город был преимущественно шиитским. Также там проживала значительная турецкая диаспора.

Участие шиитских повстанцев в наступлении на город может вызвать беспокойство в Турции.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.