В Ираке началась операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства" – СМИ

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Артподготовка сопровождается авиаударами по целям в занятых террористами районах.

Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников twitter.com

Вечером в субботу, 15 октября, началась операция по освобождению иракскогоот боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщило агентство Anadolu со ссылкой на командира курдских сил самообороны "Пешмерга" Омера Хуссейна.

По словам Хуссейна, американские гаубицы, расположенные в 20 километрах от города, начали обстреливать позиции террористов, а авиация коалиции бомбит занятые боевиками районы.

Террористы "Исламского государства" начали жечь шины, а также подожгли нефть в канавах, вырытых вокруг города, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.



Как собщалось, США направили в Ирак 615 военных советников и инструкторов для оказания помощи правительственным войска в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".

По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помошь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.

В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.

Также сообщалось, что операция по освобождению Мосула намечена на середину октября.