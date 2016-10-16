В Ираке началась операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства" – СМИ

Артподготовка сопровождается авиаударами по целям в занятых террористами районах.
По словам Хуссейна, американские гаубицы, расположенные в 20 километрах от города, начали обстреливать позиции террористов, а авиация коалиции бомбит занятые боевиками районы.
Террористы "Исламского государства" начали жечь шины, а также подожгли нефть в канавах, вырытых вокруг города, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.
Как собщалось, США направили в Ирак 615 военных советников и инструкторов для оказания помощи правительственным войска в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".
По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помошь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.
В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.
Также сообщалось, что операция по освобождению Мосула намечена на середину октября.ZN.UA