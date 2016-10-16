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В Ираке началась операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства" – СМИ

16 октября в 02:54

Артподготовка сопровождается авиаударами по целям в занятых террористами районах.

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Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников
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Вечером в субботу, 15 октября, началась операция по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщило агентство Anadolu со ссылкой на командира курдских сил самообороны "Пешмерга" Омера Хуссейна.

По словам Хуссейна, американские гаубицы, расположенные в 20 километрах от города, начали обстреливать позиции террористов, а авиация коалиции бомбит занятые боевиками районы.

Террористы "Исламского государства" начали жечь шины, а также подожгли нефть в канавах, вырытых вокруг города, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

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Как собщалось, США направили в Ирак 615 военных советников и инструкторов для оказания помощи правительственным войска в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".

По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помошь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.

В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.

Также сообщалось, что операция по освобождению Мосула намечена на середину октября. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак США Мосул ИГ
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