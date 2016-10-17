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В Ираке началась наземная операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства"

17 октября в 02:12

Перед операцией на оккупированный город были сброшены листовки с инструкциями для гражданского населения.

 

Армия Ирака
После артподготовки на подступы к городу выдвинулся армейский спецназ
Twitter
Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Время для победы пришло, и операция по освобождению Мосула началась", – сообщил глава правительства в ночь на понедельник, 17 октября, сообщает BBC.

Как сообщалось, ранее на подступы к городу выдвинулся армейский спецназ, а авиация сбросила на город листовки с инструкциями для гражданского населения. Мирных жителей призвали не паниковать, держаться подальше от позиций боевиков, сделать из подручных материалов ставни для окон и не покидать жилища.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

Как ожидается, в операции по освобождению Мосула будут принимать участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.

 

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Как собщалось, США направили в Ирак 615 военных советников и инструкторов для оказания помощи правительственным войска в подготовке штурма города Мосул, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство".

По словам министра обороны США Эштона Картера, американские военные не только окажут помошь в подготовке штурма Мосула, но и будут способствовать закреплению и расширению успехов правительственных войск на всей территории Ирака.

В Ираке на данный момент официально размещены 4,4 тысячи американских военных.

Также сообщалось, что операция по освобождению Мосула намечена на середину октября. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак США Мосул ИГ
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