В Ираке началась наземная операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства"

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению городаот боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Время для победы пришло, и операция по освобождению Мосула началась", – сообщил глава правительства в ночь на понедельник, 17 октября, сообщает BBC.

Как сообщалось, ранее на подступы к городу выдвинулся армейский спецназ, а авиация сбросила на город листовки с инструкциями для гражданского населения. Мирных жителей призвали не паниковать, держаться подальше от позиций боевиков, сделать из подручных материалов ставни для окон и не покидать жилища.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

Как ожидается, в операции по освобождению Мосула будут принимать участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.

Iraqi forces gear up to take on Isil in decisive battle for Mosul pic.twitter.com/icznnEn7IS