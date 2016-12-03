В Индонезии разбился самолет с 15 людьми на борту

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Возле берегов Батама в море обнаружены обломки самолета и части тел погибших.

Легкомоторный индонезийский полицейский самолет упал в море, выжившие пока на найдены

Двухмоторныйпотерпел крушение неподалеку от индонезийского острова Батам в субботу, 3 декабря, сообщает Staits Times

ВМФ Индонезии развернул спасательную операцию, в которой принимают участие три корабля и две лодки патрульной службы. Рыбаки островной области Риау обнаружили в море обломки M-28 Skytruck в 11:30 по местному времени. Среди обломков также были обнаружены части тел погибших.

На борту служебного самолета кроме полицейских находилась также команда техобслуживания.

Управление гражданской авиацией Сингапура (CAAS) подтвердило, что индонезийское легкомоторное полицейское воздушное судно P420, потеряло контакт с диспетчером Singapore Air в 11:22 по местному времени.

В управлении отметили факт быстрой инициации поисковой операции Сингапурским спасательным центром координации на базе CAAS.

"В последний раз радары засекли самолет в 40 морских милях к юго-востоку от Танджунгпинанга (административного центра индонезийской провинции Острова Риау – ред.)", - сообщили в CAAS.

"Самолет направлялся в Батам из католической епархии Панкалпинанга на островах Банка-Белитунга, когда неожиданно исчез с радаров", - сообщил командующий военно-морской базы в Пинанге, Первый адмирал С. Ироэн.

Самолет взлетел в 10:24 по местному времени Сингапура и должен был прибыть в Батам в 11:58.

"Перед падением самолета местные жители на земле услышали громкий взрыв", - добавил адмирал Ироэн.

Напомним, 29 ноября в Колумбии разбился самолет с игроками бразильской футбольной команды "Шапекоэнсе" на борту. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.

В мае этого года на юге Франции, вблизи горнолыжного курорта Котре в Верхних Пиренеях, разбился вертолет полиции. На борту находилось четыре человека (двое пилотов и двое спасателей). Никто из них не выжил.