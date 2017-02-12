В индийском Кашмире произошла перестрелка, погибли семь человек

Еще трое индийских военных получили ранения.
Жертвами инцидента в Кашмире стали четверо боевиков, двое индийских военнослужащих и один местный житель из числа гражданского населения.
"Двое военных, четверо боевиков и одно гражданское лицо, владелец дома, были убиты в перестрелке", - сообщил заместитель генерального инспектора полиции С.П. Пани.
По данным полицейского, еще трое солдат получили ранения. Он также отметил рост напряженности в спорном регионе, за который борется, в том числе, страна, имеющая ядерное оружие.
Боевики открыли огонь по военным в деревне Призел к югу от Сринагара. После перестрелки военные нашли на месте происшествия оружие, в настоящее время деревня оцеплена представителями местного спецназа.
Индия обвинила Пакистан в эскалации насилия в Кашмире, а также поставках боевикам людей и оружия через границу, но Пакистан отрицает эти обвинения.
Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном с момента обретения независимости от британского правления в 1947 году. Обе страны утверждают, что они претендуют на всю территорию региона.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрела индийскими военными семеро пакистанских солдат были убиты на территории спорного региона Кашмир.ZN.UA