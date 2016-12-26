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В Индии успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету

26 декабря в 10:18

Ракета "Агни-5" способна нести ядерный заряд и наносить удары на расстоянии более 5 тысяч километров.

Агни-5 Индия ракета
Индия провела очередные испытания МБР
Военный обозреватель
Вооруженные силы Индии провели успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракета "Агни-5", способной нести ядерную боевую часть.

Как сообщает индийский ресурс The Times of India, четвертый пуск ракеты был совершен с полигона на острове Уиллера в понедельник.

Отмечается, что ракета, дальность полета которой превышает 5 тысяч километров, может достигнуть даже северных районов Китая.

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Напомним, вооруженные силы Индии намерены закупить у индийских же производителей вооружений 83 истребителя Tejas, 464 танка Т-90 и 15 вертолетов на общую сумму 670 млрд рупий что составляет 10 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Индия ракета вооружение
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