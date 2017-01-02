В Индии успешно испытали баллистическую ракету

Это уже шестое проведенное испытание. Лишь одно из них было признано неудачным.

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-4 Военный обозреватель

В Индии прошли успешные испытания двухступенчатой стратегической ракеты Agni-4, которая может нести ядерную боеголовку весом до тысячи килограмм на расстояние около четырех тысяч километров, сообщили в Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Отмечается, что изначально запуск был отложен на некоторое время из-за плотного тумана, затем произведен в штатном режиме в 11:30 местного времени с полигона в Бенгальском заливе, передает "ТАСС"

Ракета средней дальности класса "земля - земля" Agni-4 имеет длину 20 метров и весит около 17 тонн. Это уже шестое проведенное испытание, лишь одно из них было признано неудачным.

Ранее вооруженные силы Индии провели успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракета "Агни-5", способной нести ядерную боевую часть.

Напомним, вооруженные силы Индии намерены закупить у индийских же производителей вооружений 83 истребителя Tejas, 464 танка Т-90 и 15 вертолетов на общую сумму 670 млрд рупий что составляет 10 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.