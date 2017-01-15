В Индии перевернулась весельная лодка, есть погибшие

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В результате инцидента на реке Ганг погибли 26 человек.

Спасатели помогли 13 людям, еще несколько человек могли доплыть до берега сами Instagram/imranmanzoorshah

штате Бихар у берегов города Патна перевернулась и затонула переполненная людьми лодка. Инцидент произошел в субботу, 14 января.

В лодке, переплывавшей реку Ганг, предположительно находилось 40 человек, участвовавших в индуистском празднике урожая Макара-Санкранти. Это количество существенно превышало максимально допустимую грузоподъемность деревянного весельного плавсредства.

В результате аварии 26 человек погибли, еще 13 человек индийским спасателям удалось вытащить на берег. По данным спасателей, несколько пассажиров могли вплавь добраться до суши.

Поиски пропавших продолжаются, так как точное количество находившихся в лодке неизвестно. Местные полицейские считают, что количество жертв может возрасти.

Индуистский праздник Макара-Санкранти отмечается в день зимнего солнцестояния, когда Солнце входит в знак Козерога и начинает двигаться на север. Во время этого празднества принято принимать омовение в Ганге или других священных реках, и поклоняться богу Солнца, предлагая ему первые плоды собранного урожая.

Напомним, в ноябре 2016 года на индийской железной дороге произошла крупная авария. Неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибло больше ста человек, еще 150 получили ранения.