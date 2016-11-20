В Индии около сотни людей погибли из-за аварии поезда

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В три ночи поезд сошел с рельсов, когда пассажиры еще спали.

В Индии поезд сошел с рельсов. businessnews-bd.com

Авария произошла неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш в14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере 96 человек.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", еще 150 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас спасатели пытаются достать людей из перевернутых вагонов.

Один из очевидцев рассказал, что поезд ехал с нормальной скоростью. Он сделал остановку перед тем, как сошел с рельсов. Большинство погибших ехали в первых двух вагонах после локомотива.

Напомним, что недавно в соседнем Пакистане также столкнулись два поезда. В результате погибли 10 пассажиров.