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В Индии около сотни людей погибли из-за аварии поезда

20 ноября в 11:21

В три ночи поезд сошел с рельсов, когда пассажиры еще спали.

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В Индии поезд сошел с рельсов.
businessnews-bd.com
Авария произошла неподалеку от поселка Пукхраян в штате Уттар-Прадеш в Индии. 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере 96 человек.

Как сообщает "Русская служба би-би-си", еще 150 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас спасатели пытаются достать людей из перевернутых вагонов.

Один из очевидцев рассказал, что поезд ехал с нормальной скоростью. Он сделал остановку перед тем, как сошел с рельсов. Большинство погибших ехали в первых двух вагонах после локомотива.

Напомним, что недавно в соседнем Пакистане также столкнулись два поезда. В результате погибли 10 пассажиров.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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