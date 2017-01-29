В Индии из-за густого тумана столкнулось 30 машин, есть пострадавшие

В столкновении на трассе Джайпур-Агра погиб один человек, еще 15 получили ранения.
В результате аварии один человек погиб, еще 15 получили ранения.
Столкновение произошло на участке трассы в поселке Канота в индийском штате Раджастхан, в 25 км от города Джайпура. Авария коснулась не только владельцев личных автомобилей, но также водителей автобусов и грузовиков.
Напомним, ранее из-за густого тумана в ряде крупнейших британских аэропортов отменили около 100 авиарейсов. В международном лондонском аэропорту "Хитроу" 1300 рейсов осуществлялись с задержками. В аэропорту "Гатвик" отменили один авиарейс, в аэропортах Саутгемптона и Эдинбурга, а также лондонском аэропорту "Станстед" вылеты осуществлялись с задержкой. Кроме того, из-за сильного тумана была нарушена работа паромных переправ компании Wightlink.
В сентябре 2016 года сильный туман стал причиной аварии в Нидерландах. На трассе A58, неподалеку от Амстердама, столкнулись 150 машин, в результате столкновения погибло два человека.ZN.UA