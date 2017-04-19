В Индии автобус упал с высоты 200 метров, 44 человека погибли

Два человека выжили.
Отмечается, что лишь два человека выжили после аварии на реке Тонс. Причины ДТП выясняются. Спасатели работаю на месте аварии, передает Associated Press.
В Индии самый высокий показатель смертности в ДТП в мире. Ежегодно погибает свыше 110 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Индии в джунглях обнаружили ребенка, жившего со стаей диких обезьян. Девочке примерно 10-12 лет и она не разговаривает и не умеет носить одежду. Когда девочку нашли и пытались позвать, на людей напала стая обезьян, в которой и жил ребенок.
ZN.UA