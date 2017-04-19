В Индии автобус упал с высоты 200 метров, 44 человека погибли

Два человека выжили.

В Индии автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье indiatoday.intoday.in

Наавтобус сорвался с горной дороги на высоте 200 метров и упал в ущелье в результате чего погибли 44 человека

Отмечается, что лишь два человека выжили после аварии на реке Тонс. Причины ДТП выясняются. Спасатели работаю на месте аварии, передает Associated Press.

В Индии самый высокий показатель смертности в ДТП в мире. Ежегодно погибает свыше 110 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Индии в джунглях обнаружили ребенка, жившего со стаей диких обезьян. Девочке примерно 10-12 лет и она не разговаривает и не умеет носить одежду. Когда девочку нашли и пытались позвать, на людей напала стая обезьян, в которой и жил ребенок.