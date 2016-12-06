В ИГИЛ назначили нового главного пропагандиста

"Пресс-службу" террористов возглавил полевой командир.

Пропаганду в ИГИЛ поручили полевому командиру irgit / Depositphotos

Террористическая группировка ИГИЛ назначила нового главного пропагадиста, вместо убитого прежнего.

Новым "официальным представителем ИГ по работе со СМИ" вместо ликвидированного Абу Мухаммеда аль-Аднани стал полевой командир Аби аль-Хасан аль-Мухаджер, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ликвидированный Аль-Аднани считался влиятельным членом руководства "Исламского государства". Некоторые источники называли его вторым человеком в иерархии ИГИЛ после Абу Бакра аль-Багдади.

Он, в частности, был известен распространяемыми через интернет призывами к одиночным террористическим нападениям на представителей западных стран. В последний раз такое обращение было обнародовано в мае этого года. Ликвидировали аль-Аднани в конце августа в результате авиаудара.

Что касается аль-Багдади, то известно, что ранее он находился в иракском Мосуле, однако сбежал, когда начался штурм этого города.