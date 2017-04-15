В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Священный огонь появился в кувуклии во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Схождение произошло в 14:22 по Киеву.
В храме собрались тысячи паломников из разных стран мира.
После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей, по возрасту Христа.Интерфакс-Украина