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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

15 апреля в 15:45

Священный огонь появился в кувуклии во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.

благодатный огонь
В Иерусалиме состоялось схождение благодатного огня
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло традиционное схождение благодатного огня.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. Схождение произошло в 14:22 по Киеву.

В храме собрались тысячи паломников из разных стран мира.

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После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей, по возрасту Христа.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги огонь храм патриарх паломники
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