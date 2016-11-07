В Грузии возвратят обязательный призыв в армию

Призывники будут получать по 20 долларов в месяц и смогут ездить домой на выходные.

В Грузии восстановят призыв в армию

Министерство обороны Грузии возобновит обязательную военную службу, однако она будет проходить по новому образцу, заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория.

"Призывники пройдут полноценную начальную подготовку и сформируются как полноценные военнослужащие. Их зарплаты вырастут до 50 лари, также у них будет возможность воспользоваться выходными", - заявил министр обороны, передает "Грузия онлайн".

По словам Изории, обновленная военно-обязательная служба обеспечит экономичность затрат, а также подготовку большего количества персонала как для резерва, так и контактной военной службы.

Обязательный военный призыв в Грузии был приостановлен приказом предыдущего министра обороны Тинатин Хидашели, который таким образом планировал полностью перевести грузинскую армию на контрактную службу.

Как сообщалось, в сентябре состоялся визит в Грузию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В частности, он заявил, что НАТО будет поддерживать Грузию на пути к членству в Альянсе. По его словам, у Грузии есть все инструменты для того, чтобы подготовиться к членству в Альянсе.