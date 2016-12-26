В Грузии отменили уголовное наказание за употребление марихуаны

Сбыт наркотика, однако, остается уголовно наказуемым преступлением.

Конституционный суд Грузии снял запрет на употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за хранение и употреблениев объемах, недостаточных для продажи.

Как сообщает "BBC Украина", суд заключил, что если объем хранящейся марихуаны не превышает 70 грамм, то доказать, что ее владелец планировал продать ее – практически невозможно. Вместе с тем, сбыт данного наркотика остается уголовно наказуемым деянием.

До последнего момента грузинское законодательство предусматривало административную ответственность при первом эпизоде употребления марихуаны, и уголовную – в случае рецидива. Санкция за повторное употребление наркотика предусматривала лишение свободы сроком до 11 лет.

Ранее канадский министр здравоохранения Джейн Филипотт заявляла, что К весне 2017 года правительство Канады обещает разработать законодательство, которое легализует марихуану на территории страны.