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В Грузии отменили уголовное наказание за употребление марихуаны

26 декабря в 09:30

Сбыт наркотика, однако, остается уголовно наказуемым преступлением.

марихуана
Конституционный суд Грузии снял запрет на употребление марихуаны
Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за хранение и употребление марихуаны в объемах, недостаточных для продажи.

Как сообщает "BBC Украина", суд заключил, что если объем хранящейся марихуаны не превышает 70 грамм, то доказать, что ее владелец планировал продать ее – практически невозможно. Вместе с тем, сбыт данного наркотика остается уголовно наказуемым деянием.

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До последнего момента грузинское законодательство предусматривало административную ответственность при первом эпизоде употребления марихуаны, и уголовную – в случае рецидива. Санкция за повторное употребление наркотика предусматривала лишение свободы сроком до 11 лет.

Ранее канадский министр здравоохранения Джейн Филипотт заявляла, что К весне 2017 года правительство Канады обещает разработать законодательство, которое легализует марихуану на территории страны. 

По материалам: BBC Україна
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Тэги уголовное марихуана Грузия
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