В Греции заявили о начале выхода из экономического кризиса

Премьер Греции почти уверен, что в этом году экономика страны продемонстрирует небольшой рост.

В Греции заговорили об оживлении экономики ZN.UA

Греции прогнозируют небольшой рост экономики после затяжного кризиса, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

"Мы почти уверены, что в этом году экономика Греции продемонстрирует небольшой, но все же рост", - сказал глава греческого правительства, отметив, что рост возможен благодаря удачному туристическому сезону и успешному освоению займов от кредиторов.

Как сообщалось, на прошлой неделе европейские кредиторы одобрили выделение Греции двух очередных траншей кредитования на общую сумму в 2,8 млрд евро.

Греция, чтобы получить эти деньги, выполнила более десятка различных реформ. В частности, проведены преобразования в энергетическом секторе, в пенсионной сфере, создан фонд для приватизации крупных госкомпаний. В его ведение будут переданы два предприятия водоснабжения, генерирующая группа PPC, оператор Афинского метрополитена, производитель стрелкового оружия Elbo.

МВФ, который пока не участвует в кредитовании страны, полагает, что экономика Греции вернется к росту в следующем году. При этом аналитики Фонда выделяют четыре проблемные области, а именно: чрезмерные бюджетные расходы на пенсионное обеспечение, которые финансируются за счет высоких налогов со сравнительно небольшой налоговой базы; финансовые проблемы банков страны и частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; и непомерно высокий объем госдолга.