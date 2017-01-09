В Греции умер российский консул

В МИД РФ уверяют, что консул скончался от естественных причин.

В Афинах скончался российский посол crisisua.net

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался от естественных причин, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в Афинах.

Ранее греческие СМИ сообщили о смерти российского дипломата. По информации прессы, Маланин в понедельник не вышел на работу. Позднее тело заведующего консульским отделом было обнаружено в его квартире в Афинах.

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