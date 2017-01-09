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В Греции умер российский консул

9 января в 22:44

В МИД РФ уверяют, что консул скончался от естественных причин. 

мид рф
В Афинах скончался российский посол
crisisua.net

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Греции Андрей Маланин скончался от естественных причин, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в Афинах. 

Ранее греческие СМИ сообщили о смерти российского дипломата. По информации прессы, Маланин в понедельник не вышел на работу. Позднее тело заведующего консульским отделом было обнаружено в его квартире в Афинах.

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27 декабря в Казахстане найден мертвым сотрудник Генконсульства России.  

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