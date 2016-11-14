В Госдуме РФ предложили запретить детям чиновников учиться за границей

Запрет коснется государственных и муниципальных служащих, также сотрудников государственных корпораций.

Российские депутаты готовят российским чиновникам неприятный сюрприз Госдума РФ

внесен законопроект, предлагающий запретить чиновникам направлять своих несовершеннолетних детей для обучения за границу. Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Кроме того, проект закона предлагает ввести запрет на получение образования за рубежом несовершеннолетними детьми работников, занимающих руководящие должности на государственных предприятиях, в государственных корпорациях, а также в организациях, в уставных капиталах которых доля государственного (муниципального) участия составляет более 25%.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, отсутствие запрета на обучение заграницей для детей чиновников "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа".

В октябре 2016 года издание Znak.com писало, что российским чиновникам, вплоть до высшего уровня, рекомендовали вернуть в страну детей, которые учатся за границей. Рекомендация коснется всех: от сотрудников самой администрации президента РФ, а также администраций регионов, до депутатов всех уровней.