В Госдуме РФ предложили запретить детям чиновников учиться за границей

Запрет коснется государственных и муниципальных служащих, также сотрудников государственных корпораций.
Кроме того, проект закона предлагает ввести запрет на получение образования за рубежом несовершеннолетними детьми работников, занимающих руководящие должности на государственных предприятиях, в государственных корпорациях, а также в организациях, в уставных капиталах которых доля государственного (муниципального) участия составляет более 25%.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, отсутствие запрета на обучение заграницей для детей чиновников "препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа".
В октябре 2016 года издание Znak.com писало, что российским чиновникам, вплоть до высшего уровня, рекомендовали вернуть в страну детей, которые учатся за границей. Рекомендация коснется всех: от сотрудников самой администрации президента РФ, а также администраций регионов, до депутатов всех уровней.ZN.UA