В Госдуме РФ предложили похоронить Ленина "по-православному"

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По словам депутата от ЛДПР, "тело должно быть предано земле".

Депутат Госдумы РФ предлагает "предать тело Ленина земле" Wikimedia commons

Телодолжно быть похоронено в соответствии с христианскими традициями, заявил депутат Госдумы России фракции ЛДПР Владимир Сысоев, который является автором законопроекта о захоронении Ленина.

"Мы должны понимать, что этот человек, Ульянов, был человеком крещеным, венчанным, православным христианином. Давайте соблюдать обычаи и традиции нашей страны! Надо же понимать, что тело должно быть предано земле", — сказал Сысоев, передает российская nsn.fm.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России фракций "Единая Россия" и ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.

Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.