В Госдуме РФ предложили похоронить Ленина "по-православному"

По словам депутата от ЛДПР, "тело должно быть предано земле".
"Мы должны понимать, что этот человек, Ульянов, был человеком крещеным, венчанным, православным христианином. Давайте соблюдать обычаи и традиции нашей страны! Надо же понимать, что тело должно быть предано земле", — сказал Сысоев, передает российская nsn.fm.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России фракций "Единая Россия" и ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.
Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.nsn.fm