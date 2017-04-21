Топ Новости
<
>

В Госдуме РФ предложили похоронить Ленина "по-православному"

21 апреля в 15:41

По словам депутата от ЛДПР, "тело должно быть предано земле".

Мавзолей Ленина
Депутат Госдумы РФ предлагает "предать тело Ленина земле"
Wikimedia commons
Тело Владимира Ленина должно быть похоронено в соответствии с христианскими традициями, заявил депутат Госдумы России фракции ЛДПР Владимир Сысоев, который является автором законопроекта о захоронении Ленина.

"Мы должны понимать, что этот человек, Ульянов, был человеком крещеным, венчанным, православным христианином. Давайте соблюдать обычаи и традиции нашей страны! Надо же понимать, что тело должно быть предано земле", — сказал Сысоев, передает российская nsn.fm.

Читайте также: Российский МИД попросил Украину оставить хотя бы один памятник Ленину

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России фракций "Единая Россия" и ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.

Напомним, что по состоянию на январь 2017 года в рамках декоммунизации в Украине было демонтировано 1320 памятников Владимиру Ленину.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Украину оставить хотя бы один памятник Владимиру Ленину, поскольку именно он (по мнению Захаровой) является основоположником украинизации Украины.

По материалам: nsn.fm
Читайте также
Тэги Россия Ленин Госдума похороны
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...