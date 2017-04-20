В Госдепе заявили о провале ядерной сделки с Ираном

Тегеран не удалось отказаться от ядерного статуса.

США не смогли договориться с Ираном korrespondent.net

Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он отметил, что совместный всеобъемлющий план действий не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса.

"Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого", – сказал глава Госдепа.

Тиллерсон назвал "неудачной" политику "стратегическое терпения" в отношении Ирана, заявив о необходимости реагировать на исходящие от этой страны угрозы.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."