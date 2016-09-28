В Госдепартаменте США призвали судить виновных в катастрофе "Боинга" MH17

Выводы следственной группы подтверждают заявление Джона Керри, сделанное после трагедии.

Джон Кирби назвал атаку на гражданский "Боинг" возмутительной Кадр/YouTube

Государственный департамент США приветствовал промежуточный доклад Международной совместной группы по расследованию крушения "Боинга" MH17 . В ведомстве высказались за привлечение к судебной ответственности виновных в гибели людей.

"США приветствуют промежуточный доклад Совместной группы по расследованию крушения рейса MH17 Малайзийских авиалиний", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Джона Кирби.

По словам дипломата, выводы следственной группы "подтверждают заявление госсекретаря Керри в последующие после трагедии дни о том, что MH17 был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук", выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами".

"Группа также обнаружила, что установка "Бук" была транспортирована из России в подконтрольный сепаратистам регион Украины до инцидента, и вернулась в Россию после того, как установка была использована при уничтожении MH-17", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что "ничто не может умалить скорби тех, кто потерял близких в тот трагический день". В то же время, отметил дипломат, "это заявление – еще один шаг к привлечению к суду ответственных за это возмутительное нападение".

"США продолжат работать с Совместной группой по расследованию. Мы призываем все страны, которые способны оказать содействие к полномасштабному сотрудничеству с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заключил Джон Кирби.

Напомним, сегодня международные следователи подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17. Так, опираясь на опросы свидетелей, перехваты разговоров боевиков, данные радаров, видео из социальных сетей, снимки со спутников, следователи утверждают: причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук". "ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами", - говорится в отчете.

Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом.

Сообщалось, что в Bellingcat назвали имена вероятно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, в минобороны РФ ответили на отчет Bellingcat и отрицают причастность российских военных к трагедии MH17.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.