В Госдепартаменте назвали неактуальным вопрос отмены санкций против РФ

Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия санкций с России.

В Вашингтоне прокомментировали встречу Тиллерсона с Лавровым U.S. Department of State/Flickr

Вопрос отмены санкций США против России является неактуальным и не стоит на повестке дня, сообщили в Государственном департаменте по результатам встречис министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 10 мая.

Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия с РФ санкций за вооруженную агрессию против Украины.

"В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договореностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", – сказано пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ.

Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".