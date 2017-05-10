Топ Новости
<
>

В Госдепартаменте назвали неактуальным вопрос отмены санкций против РФ

10 мая в 20:11

Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия санкций с России.

Тиллерсон Лавров
В Вашингтоне прокомментировали встречу Тиллерсона с Лавровым
U.S. Department of State/Flickr
Вопрос отмены санкций США против России является неактуальным и не стоит на повестке дня, сообщили в Государственном департаменте по результатам встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 10 мая.

Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия с РФ санкций за вооруженную агрессию против Украины.

"В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договореностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", – сказано пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: В Минфине США исключили ослабление санкций против РФ для сотрудничества с американскими компаниями

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ.

 Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Тиллерсон США РФ Лавров санкции
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...