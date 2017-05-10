В Госдепартаменте назвали неактуальным вопрос отмены санкций против РФ

Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия санкций с России.
Тиллерсон в очередной раз назвал Лаврову условие снятия с РФ санкций за вооруженную агрессию против Украины.
"В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договореностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", – сказано пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ.
Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".Интерфакс-Украина