В Госдепартаменте допустили возможность встречи Керри с Лавровым в субботу

Подобные контакты не стоит расценивать как возобновления сотрудничества по обеспечению перемирия в Сирии.

Керри не собирается обсуждать с Лавровым условия возобновления перемирия в Сирии Сайт президента России

Государственный секретарь СШАи министр иностранных дел Россси Сергей Лавров могут встретиться 15 октября в Лозанне, где состоятся международные переговоры по Сирии, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в среду, 12 октября.

"Подобное может произойти", – ответил Кирби на вопрос журналиста о возможности встречи глав внешнеполитических ведомств США и РФ.

Однако подобные контакты не стоит расценивать как возобновление сотрудничества Вашингтона и Кремля по урегулированию сирийского кризиса, уточнил спикер Госдепартамента, добавив, что перемирие обсуждаться не будет.

"Никто никогда не говорил, что отныне не будет двусторонних переговоров Керри с Лавровым", – пояснил Кирби.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта. В Вашингтоне его заявление комментировать не стали.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".