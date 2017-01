В Гонконге умерла автор сенсационной новости о начале Второй мировой войны

В Гонконге умерла умерла журналистка Клэр Холлингворт, первой сообщившая о том, что тысяча германских танков заняли стартовые позиции на границе Польшей. Ее публикация в британской газете Telegraph, вышедшая 29 августа 1939 стала фактически новостью века – первой публикацией о начале Второй мировой войны.

Журналистка умерла в возрасте 105 лет, сообщает Telegraph со ссылкой на "Клуб иностранных корреспондентов", в котором состояла Холлингворт. "У Клэр была выдающаяся карьера иностранного корреспондента, она началась с сенсационной новости века, когда она сообщила о начале Второй мировой войны", - отметили в клубе.

Clare Hollingworth's stonking 1939 scoop for the TELEGRAPH - the forthcoming Nazi invasion of Poland. pic.twitter.com/QWU45CnMjI

Veteran Foreign Correspondent Clare Hollingworth has died at the age of 105, says the Foreign Correspondents Club in Hong Kong. pic.twitter.com/RX4iEp9XXz