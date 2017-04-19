В Германию в апреле вернулась зима

Середина весны удивила погодой не только Украину.

В Германии - апрельский снегопад DPA

В Германии в середине апреля наблюдается зимняя погода, с морозами снегопадами.

В ряде регионов - Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Баварии – температура воздуха опустилась ниже ноля по Цельсию, прогнозируется, что в горных районах она упадет до отметки минус 10 градусов. На баварском горнолыжном курорте Альгой сугробы достигли 25 сантиметров. На вершине Цугшпитце, самой высокой горы Германии, выпало более 40 сантиметров нового снега.

В ближайшие дни в Альпах выпадет новый снег, его покров достигнет, по прогнозам, 40 см.

Ранее снег выпал в Харьковской области Украины.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют в Украине холоднуе неделю, снег и заморозки. В связи с вторжением арктического воздуха до 22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.